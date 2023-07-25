Kimyasal atık yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kimyasal geri dönüşüm tesisinin içerisindeki kimyasal atıklar alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan kimyasal geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis içerisindeki kimyasal atıklar alevli şekilde yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına çevre illerden de itfaiyeler istendi. Kimyasal atıklarla beraber içeride bulunan iş makinesi de alev alev yandı. Ekiplerin yapmış olduğu müdahale sonrasında yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.