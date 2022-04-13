Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

KONYA'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden Atilla Ö., polis tarafından yakalandı. Pazarlamacılık yapan Atilla Ö. tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada Atilla Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, Atilla Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Atilla Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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