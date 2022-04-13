Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti - Haberler

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Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

KONYA'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden Atilla Ö., polis tarafından yakalandı.

KONYA'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden Atilla Ö., polis tarafından yakalandı. Pazarlamacılık yapan Atilla Ö. tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada Atilla Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, Atilla Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Atilla Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Haberler

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