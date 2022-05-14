Kimya Teknoloji Merkezi için imzalar atıldı - Haberler

TÜRKİYE ihracatının lokomotif sektörlerinden kimya alanında test ve analiz ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılayacak ve yeni nesil bir ekosistemi oluşturacak Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) için imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KTM'nin sektörün ihtiyaç duyduğu 209 testi, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde yapacağını belirterek Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği ile Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde hayata geçirilen KTM, yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme hedefiyle yola çıktı. Alanında yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmayı hedefleyen ve Türkiye'de ilk olan KTM için imzalar vadide atıldı. Bakan Varank'ın nezaretinde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, KTM'nin kuruluşuna ilişkin imzaları attı. Düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile sektör temsilcileri katıldı.

'270'TEN FAZLA AR-GE FİRMASI YER ALIYOR'

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında açılışı yapılan Bilişim Vadisi'nin 'milli teknoloji hamlesi' vizyonunun en somut adımlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin doğuştan elektrikli otonom araç projesi TOGG'un yaklaşık bin mühendis ile Ar-Ge faaliyetlerini vadide yürüttüğünü, TOGG'un ortağı SİRO'nun elektrikli araçlar için batarya teknolojilerini burada geliştirdiğini kaydeden Bakan Varank, Şu anda mobiliteden bilgi-iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar kritik alanlarda faaliyet gösteren 270'ten fazla Ar-Ge firması burada yer alıyor dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK'

Bakan Varank, İKMİB'in öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan KTM'nin sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandıracağını belirterek Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacağını ifade etti. Kimya sektörünün 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak zorunda kaldığını vurgulayan Varank, Bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak diye konuştu.

'GECİKTİRME LÜKSÜMÜZ YOK'

Varank, merkezde bir de kuluçka merkezi kurulacağını anlatarak Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek. Buranın hızlıca tamamlanıp hizmete açılması noktasında İKMİB yönetiminden ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum. Küresel ekonomide rekabet koşullarının yeniden dizayn edildiği bir dönemde bize avantaj sağlayacak işleri bir an bile geciktirecek lüksümüz yok dedi.

'EKONOMİYİ YİNE ŞAHA KALDIRACAĞIZ'

Pandemi ve savaş sebebiyle enflasyonun tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini bildiren Varank, Türkiye'nin de etkilendiği bu sorunun giderilmesi noktasında hükumetimiz tüm kurumlarıyla yoğun çaba sarf ediyor. Gerek uyguladığımız pro-aktif politikalarla, gerekse fırsatçılara göz açtırmayarak bunun üstesinden hep birlikte geleceğimizden şüpheniz olmasın. Zamanında yüksek enflasyonla devraldığımız Türkiye ekonomisini nasıl tek haneli enflasyona indirip şaha kaldırdıysak yine aynısını yapacağız. Biraz sabrederek ve provokasyonlara gelmeyerek çok daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız diye konuştu.

KİMYAYI BİLİŞİMLE BULUŞTURUYORUZ

Törende konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'de bir ilke imza attığımız KTM aracılığıyla bölgenin en güçlü iki sanayi kolundan otomotiv ve kimya alanlarından kimyayı da bilişimle buluşturuyoruz. Bu vesile ile kimya sektörünü, bizim 6 dikey sektörümüzden biri olan mobilite alanı ile de bir araya getirmiş oluyoruz. Kimya sektörünün güçlü alanlardan bir olduğunu bilmekle beraber, Bilişim Vadisi'nde şu anda sayıları 300'e varan yazılım şirketleri ile de bunu destekleyebileceğimiz bir işbirliğini de gerçekleştiriyoruz. Bu merkez sadece kimya teknolojilerini çalışacak bir merkez değil aynı zamanda Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilecek, kimya alanındaki girişimcilere de Türkiye'de daha iyi işler yapabileceği bir altyapı sunacak. Aslında kimya girişimcilerine hizmet verecek ortak bir kuluçka işletme modelini de bir araya getirmiş oluyoruz ifadelerini kullandı.

'50 MİLYAR DOLARI DA GEÇECEĞİZ'

İKMİB Başkanı Adil Pelister de temel amaçlarının 16 alt sektörüyle beraber diğer 27 sektöre ham madde, yarı mamul ve mamul kaynağı olan kimya sektörünü bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi en üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade ederek Sektörel bazda ihracatta birinciliği yakalamış durumdayız. Bu durumu kalıcı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2030 yılı kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da geçeceğiz dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel