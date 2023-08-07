Kimya fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Rüzgar Kimya fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmış olsa da çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte soğutma çalışmaları sürdürülüyor.