Kimya fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Rüzgar Kimya fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmış olsa da çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kimya fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Rüzgar Kimya fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Tekirdağ Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Rüzgar kimya fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına Tekirdağ itfaiyesinin yanı sıra çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken çevre illerden gelen itfaiye ekiplerini de desteğiyle soğutma çalışmalar sürüyor.