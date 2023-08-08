Kimya fabrika yangınında fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sararken kimyasal varillerin patlaması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarında etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için yola çıktı. Diğer yandan kimya varillerin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması devam ediyor.

Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.