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Kimseye aldırış etmedi merdiven korkuluklarını çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmeyen şüpheli, merdiven korkuluklarını sökerek, çaldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmeyen şüpheli, merdiven korkuluklarını sökerek, çaldı.

Ümraniye Armağanevler Mahallesinde dün meydana gelen olayda bir şüpheli apartmanın girişine geldi. Şüpheli, yanından geçenleri umursamadan merdiven korkuluklarını söktü. Demir parçaları alan şüpheli buradan ayrıldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.


Kimseye aldırış etmedi merdiven korkuluklarını çaldı

Kimseye aldırış etmedi merdiven korkuluklarını çaldı

Kimseye aldırış etmedi merdiven korkuluklarını çaldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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