Kimseye aldırış etmedi merdiven korkuluklarını çaldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmeyen şüpheli, merdiven korkuluklarını sökerek, çaldı.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmeyen şüpheli, merdiven korkuluklarını sökerek, çaldı.
Ümraniye Armağanevler Mahallesinde dün meydana gelen olayda bir şüpheli apartmanın girişine geldi. Şüpheli, yanından geçenleri umursamadan merdiven korkuluklarını söktü. Demir parçaları alan şüpheli buradan ayrıldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.