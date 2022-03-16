Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ümraniye'de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinlerini umursamadan demirleri sökmeye çalışan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, apartman girişindeki demir korkulukları sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık esnasında binaya giriş çıkış yapan apartman sakinlerini umursamayan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title