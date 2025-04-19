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Kimsesiz Adamın Mezarı Mehmetçik Vakfı Tarafından Yaptırıldı

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Amasya'da hayatını kaybeden kimsesiz Yaşar Uzun'un, evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not bulunmasının ardından mezarı yaptırıldı. Vali Önder Bakan tarafından cenaze namazı da Sultan II. Bayezid Camii'nde kılındı.

Mehmetçik Vakfı kimsesiz bağışçının mezarını yaptırdı

AMASYA - Amasya'da hayatını kaybettiği hastanede üstünden evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı not çıkan kimsesiz adamın mezarı Mehmetçik Vakfı tarafından yaptırıldı. Anlamlı bağışıyla binlerce kişinin duasını alan Yaşar Uzun'un mezarının üstüne rengarenk çiçekler dikildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan adamın eşyalarını toplayan hastane personeli, el yazısıyla yazılmış ve "Vasiyetimdir" başlıklı bir not buldu. Notun 11 yıl önce kaleme alındığı ve Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan evinin yanı sıra banka hesabındaki paranın Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı görüldü. Ayrıca Uzun'un, üstündeki paranın da cenaze masrafları için kullanılması isteği notta yer aldı.

Durumdan haberdar olan Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının gasilhanenin bahçesi yerine "Devlet, kimsesizlerin kimsesidir" sözüyle şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınmasını sağladı. Vali Bakan'ın da katıldığı cenaze namazı sonrası Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

"Artık Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdidir"

Anlamlı bağışı basından öğrenmeleri üzerine harekete geçtiklerini belirten Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Mehmet Ocak, "Kendisi vasiyetinde yalnız olduğunu söylemiş. Ancak artık Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ailesinin bir ferdidir. Bu amaçla da mezarını yaptırdık. Dualarımız Yaşar Bey ile. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni de mahallede sevilen bir sima olarak tanıdıkları Yaşar Uzun'un mezarını kısa sürede yaptıran vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in de katılımıyla Memi Dede Mezarlığındaki mezarın başında Kur'an-ı Kerim okutulup dua edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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