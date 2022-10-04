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'Kimse Putin için ölmek istemiyor': Seferberlik sonrası Türkiye'ye gelen Rusların sayısı artıyor

Güncel Haberler

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası binlerce Rus vatandaşı erkek ülkeden kaçıyor.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası binlerce Rus vatandaşı erkek ülkeden kaçıyor. Rusların ilk akın ettiği yer ise bu ülkeyle hava bağlantısını koparmayan Türkiye.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Vladimir Putin Türkiye Rusya Güncel Haberler

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