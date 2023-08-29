Kimse donmasın diye Allahuekber dağına barınak yaptı Dedesinin vasiyeti üzerine Allahuekber Dağı'nda insanların kötü hava şartlarında sığınacağı bir sığınak yaptı.

Kimse donmasın diye Allahuekber dağına barınak yaptı

ERZURUM - Dedesinin vasiyeti üzerine Allahuekber Dağı'nda insanların kötü hava şartlarında sığınacağı bir sığınak yaptı.

Şenkaya'nın Ormanlı mahallesi'nden İsmet Farızoğlu (82)dedesi Ali Alver'in vasiyeti üzerine Allahuekber dağına zorda kalan insanlar sığınsınlar diye 2014 yılında barınak yaptı. 1914 yılında Allahuekber Dağı'ndan geçerken çeşme başında donarak şehit olan 10 askere 1915 yılının Mayıs ayında rastlayan Ali Alver Torunu İsmet Farızoğlu'na vasiyet ederek bu dağa bir sığınak yapmasını istedi. İsmet Farızoğlu da dedesinin vasiyetini gerçekleştirip 2014 yılında Allahuekber Dağı'na barınak yaptı. Barınakta mescit ve kamelyalar mevcut, etrafını çit ile çevirmiş eskiden kullanılan tarım aletlerini müze gibi sergiliyor. Haftada bir gün gidip barınağın temizliği yapan İsmet Farızoğlu "İnsanlar buraya gelip piknik yapıyorlar herkes bu barınaktan çok memnun" dedi.