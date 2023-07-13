Gaziantep'te 2 çarşı ve mahalle bekçisi, parkta kimlik kontrolü yaptıkları bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sırasında, saldırgan şahıs da bekçiler tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan bir bekçi ile saldırgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kimlik kontrolü yapılan şahıstan bekçilere bıçaklı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 çarşı ve mahalle bekçisi, parkta kimlik kontrolü yaptıkları bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sırasında, saldırgan şahıs da bekçiler tarafından silahla vuruldu. Olayda yaralanan bir bekçi ile saldırgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi 100. Yıl Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çarşı ve mahalle bekçisi, geç saatlerde parktaki şüpheli bir şahsın kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu esnada şüpheli şahıs, 2 bekçiye bıçakla saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sırasında yaralanan bekçilerden biri ise saldırgan şahsa ateş etti.

1 bekçi ile saldırgan şahıs ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 bekçi ile saldırgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.