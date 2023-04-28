Kimlik bilgileri çalınıp çıkartılan kredi kartıyla 30 bin lira dolandırıldı

ANTALYA'da, emekli İbrahim Bibi (67), çalınan kimlik bilgileriyle çıkartılan kredi kartından 30 bin 600 liralık para çekilip harcama yapıldığını belirterek, " Banka, benim rızam olmadan limitimi yükseltmiş. PTT kartı başka birisine teslim etmiş. Beni mağdur ettiler" dedi.

Antalya'da yaşayan İbrahim Bibi'nin kimlik bilgilerini çalan kişi, 6 ay önce özel bir bankadan Bibi adına yeni bir kredi kartı çıkartılması için başvuruda bulundu. Kredi kartını PTT Lara şubesinden İbrahim Bibi'nin bilgilerini verip alan kişi, kartla çeşitli harcamalar yaptı. İnternet bankacılığından kendisi adına kredi kartı çıktığını ve alışveriş yapıldığını öğrenen Bibi, olay sonrası bankayı aradıktan sonra PTT Lara şubesine gidip, kendi adına düzenlenmiş kredi kartının bir başkasına verilmesine tepki gösterdi. Bibi, ardından kredi kartının kapatılması için başvuruda bulundu. Başvurusu onaylanan İbrahim Bibi, olayla ilgili hem kredi kartını çıkartıp kullanan kişi, hem de yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. 6 ay geçmesine rağmen olayla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadığını belirten Bibi, kendi adına düzenlenen kredi kartından 30 bin 600 liralık alışveriş yapan kişi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Olayla ilgili PTT Antalya Başmüdürlüğü'ne ise herhangi bir şikayet dilekçesinin ulaşmadığı öğrenildi.