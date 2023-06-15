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Kimlik bilgileri çalındı iddiasıyla tutuklama

Kimlik bilgileri çalındı iddiasıyla tutuklama

Güncel Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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