Kimlik bilgileri çalınan vatandaşların dolandırıcılara satıldığı iddiasıyla tutuklama

Türkiye'de yaşayan vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak dolandırıcılara satıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların açık adres, telefon ve banka bilgilerinin ele geçirilip dolandırıcılara satıldığı ve bir siteye yüklendiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL