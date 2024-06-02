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Kimliğini unutan ve sınav saatini karıştıran öğrenciler son dakikalarda yetişti

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Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi sınavında kimliğini unutan ve sınav saatini karıştıran iki öğrenci, son dakikalarda yetişerek 8 yıllık eğitimlerini kurtardı. Sınav heyecanı yaşayan aileler ise çocuklarının başarılı olmasını umut ediyor.

Kimliğini unutan ve sınav saatini karıştıran öğrenciler son dakikalarda yetişti

8 yıllık eğitimlerini son dakikalarda kurtardılar

LGS sınavında öğrenciler içeride, aileler dışarıda heyecan yaşadı

DİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Diyarbakır'da kimliğini unutan ve sınav başlama saatini karıştıran iki öğrenci, son dakikalarda yetişti.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Diyarbakır'da öğrenciler, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okula geldi. Kimliğini ve sınav başlama saatini karıştıran iki öğrenci, son dakikalarda yetişti. Sınav heyecanı yaşayan veliler, çocukların için Yasin-i Şerif okudu.

Velilerden Eser Karaduman, çocuklarından daha heyecanlı olduklarını ve bekleyiş içerisinde olduklarını söyledi. Buna 8 yıllık bir maraton dediklerini belirten Karaduman, " Çocuk ; hazırlandı, iyi de hazırlandı. İnşallah heyecanına yenik düşmez. İyi bir sonuç elde edeceğiz gibi. Çıkarken epey heyecanlıydık. Okulun önünde o heyecan daha da arttı. İçeri girdikten sonra umarım heyecanı dinmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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