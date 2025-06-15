Kimliğini Unutan Öğrenciye Polis Yardımı

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Sakarya'da LGS'ye girecek olan bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Polis ekipleri sayesinde öğrenci sınava son anda yetişti. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrenci sınava katıldı.

LGS'ye girecek olan öğrenci kimliğini unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

SAKARYA - Sakarya'da Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınava girecek olan öğrenciler ile birlikte aileleri de büyük heyecan yaşadı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava son anda yetişti.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sabah saat 09.30'da başladı. Sakarya'da da binlerce öğrenci, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava gireceği okullara koştu. Öğrenciler okullardaki sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de dışarıda büyük heyecan yaşadı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava son anda yetişti. Ekip otosuyla okulun önünden alınan öğrenci, kimlik kartının temin edilmesi sonrasında okula tekrardan getirildi. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda, öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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