Kimliğini Unutan Öğrenci TYT Sınavına Giremedi

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Kimliğini Unutan Öğrenci TYT Sınavına Giremedi
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Edirne'de, Türkiye genelinde yapılan TYT sınavına gelen bir öğrenci, kimliğini unuttuğu için sınava giremedi. Okul girişinde yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını fark eden öğrenci, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kimliğini unuttu, sınav hayali yarım kaldı

EDİRNE - Türkiye genelinde yapılan bugün gerçekleştirilecek olan TYT sınava gelen ve kimliğini unutan öğrenci sınava giremedi.

TYT sınavına gireceği okula geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenci, yetkililere durumu anlatmasına rağmen kimliğine ulaşamayınca sınava giremedi.

Edirne'de bu sabah TYT için saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Okul yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından okul girişinde karşılanan öğrenciler sınava girmek için Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesine gelen bir öğrenci, içeri girerken yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını fark etti. Erkek öğrenci, kimliğini unuttuğu için sınava alınmadı. Kapıdan geri çevrilen genç, büyük bir üzüntüyle okuldan ayrıldı. Umutla geldiği sınav yerinden eli boş dönen öğrenci, yaşadığı hayal kırıklığıyla evinin yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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