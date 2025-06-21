Kimliğini Unutan Öğrenci Sınavına Son Anda Yetişti

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Kimliğini Unutan Öğrenci Sınavına Son Anda Yetişti
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Şanlıurfa'da YKS'ye giremeyen bir kız öğrenci, kimliğini unuttuğu için panikleyerek bayıldı. Kimliği, son anda getirildi ve öğrenci sınava 1 dakika kala salona alındı.

Şanlıurfa'da kimliğini unutan öğrenci önce ağladı, sonra bayıldı, son anda sınava yetişti

Öğrenci, kimliğinin yetiştirilmesiyle 1 dakika kala salona alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne girecek kız öğrenci, kimliğini unuttuğunu fark edince gözyaşlarına boğuldu. Sağa sola kaçışan öğrenci, hiç kimse sakinleştiremeyince bir süre sonra yere yığılıp bayıldı. Öğrenci, kimliğinin getirilmesiyle sınava 1 dakika kala salona alındı.

Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen M.Y. isimli kız öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark edince gözyaşlarına boğuldu. Kısa sürede panikleyerek etrafta koşuşturan öğrenci, ailesi, sınav görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Genç kız, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, ağlayan öğrencinin yanına gitti. Vatandaş, öğrencinin annesiyle evine giderek kimliğini alıp hızla okula döndü. Kimlik, sınav binasına giriş süresinin bitimine 1 dakika kala yetkililere teslim edildi ve M.Y. sınava girdi.

Kimliği getiren vatandaş, "Elhamdülillah yetiştirdik" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel
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