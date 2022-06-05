Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti - Haberler

Kimliğini unutan görme engelli öğrenci polis yardımıyla sınava yetişti Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri, kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin sınava yetişmesini sağladı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri, kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin sınava yetişmesini sağladı. Ziya Gökalp Ortaokulunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek olan görme engelli öğrenci, kimliğini evde unutunca annesi polis ekiplerinden yardım istedi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, anneyi okuldan alarak evine götürdü. Evden kimliği alan anneyi yeniden okula ulaştıran polisler, öğrencinin sınava girmesini sağladı. Öğrenci velisi, polislere teşekkür etti. AA / Emre Ayvaz - Güncel Sakarya Hendek Güncel Haberler

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