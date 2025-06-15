Motosikletli trafik polisi, kimliğini unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girmek için geldiği okul önünde kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli trafik polisi tarafından sınava yetiştirildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girmek için geldiği okul önünde kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli trafik polisi tarafından sınava yetiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS'ye, Bursa'da 139 okul, 2 bin 618 salonda, 40 bin 417 öğrenci katıldı. 5 bin 800 öğretmenin görev aldığı sınav kapsamında 810 polis de okul çevrelerinde güvenliği sağladı. Saat 09.30'da başlayan ve Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularının yer aldığı ilk oturum saat 10.45'te sona ererken, 11.30'da başlayan 2'nci oturum ise saat 12.50'de bitti.

Gemlik ilçesi Şehit Esat Akbaba Okulu'nda LGS'ye girecek bir öğrenci, kimliğini evinde unuttuğunu fark etti. Öğrenciyi, evine götürün ve kimliğini almasını sağlayan motosikletli trafik polisi, son anda onu sınava yetiştirdi. Okul çevresinde çocuklarını bekleyen veliler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Haber: Kazım BULUT Kamera: GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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