Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti - Haberler

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Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Bilge - Güncel
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Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.

Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti

GİRESUN - Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencinin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi öğrenciyi önce fotoğraf çektirmesi için fotoğrafçıya götürdü, ardından ise Nüfus Müdürlüğünden nüfus bilgilerinin çıkartılması sağlandı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler

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