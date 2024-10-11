Kimliğini Başkasına Gösteren Şahısın Gerçek Kimliği Ortaya Çıktı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir fırından çıkan kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Polisin durdurduğu kişi, O.K. isimli kişinin kimliğini gösterdi. Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, O.K.'nin 'Şantaj' suçundan arandığını ve kimlikteki fotoğrafa benzemediğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin parmak izi sorgulaması yapıldı. Parmak izi taraması sonucu şüphelinin Mustafa Ö. olduğu, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bağlar Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Mustafa Ö., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel