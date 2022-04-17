KİMLİĞİ, PARASI VE TELEFONU KOLTUĞUN ÜZERİNDE BULUNAN BALIKÇI, 5 GÜNDÜR KAYIP

İZMİR'in Dikili ilçesinde, nüfus cüzdanı, cep telefonu ve cebindeki paraları koltuğun üzerine bırakıp evden çıktığı belirtilen 73 yaşındaki balıkçı Şenol Süzme'den 5 gündür haber alınamıyor. Hayatından endişe eden yakınları bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi'nde balıkçılık yapan bir çocuk babası Şenol Süzme, 12 Nisan'da, nüfus cüzdanı, cep telefonu ve cebindeki paraları koltuğun üzerine bırakıp, yakınlarına haber vermeden ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakan yakınları, kendisine ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Süzme'nin yerinin tespit edilip, bulunması için çalışma başlattı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği (KEAK) ile köylüler karada, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde Şenol Süzme'yi bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Bölgede dron ile de havadan arama çalışması yürütüldü. Ancak şu ana kadar Süzme'ye ulaşılamadı.

Eşinin bilinen hiçbir sorunu ve sağlık problemi olmadığını belirten Ayşe Süzme (67), Şenol'un ortadan kaybolduğu gün sabah erkenden kalkıp, güne neşeli bir şekilde başladık. Şenol, daha sonra gelinimiz Esra ile alışverişe gitti. Torununa bayramlık ve benim de tüm istediklerimi almış. Saat 21.00 civarlarında torunlarımı görmek için üst katta oturan oğlumun evine çıktım. Gelinim kahve yaptı, içtik. Sonra tekrar aşağıya indiğimde, kapının kilitli olduğunu fark ettim. Camı tıklattım, 'Şenol' diye seslendim ama cevap alamadım. Gelinimden evin yedek anahtarını alıp içeri girdim. Şenol evde yoktu. Oturduğu koltuğa cebindeki parasını, kimliğini ve telefonunu bırakıp gitmiş dedi.

Köy kahvesi ve sokaklarda eşini aradıklarını belirten Süzme, Bulamayınca jandarmaya durumu bildirdik. Onlar da aradı ama sonuç çıkmadı. Bugün evden çıkalı 5 gün oldu. Çok endişeliyiz. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce eşime kavuşmak için herkesten yardım istiyorum dedi.

'TEK BAŞINA ASLA BİRYERE GİTMEZ'

Esra Süzme (33) de kayınpederinin kolay kolay tek başına bir yere giden biri olmadığını belirterek, Her yere eşiyle birlikte gider. Balığa bile birlikte çıkarlar. Kahvehaneye bile gitmez. Böyle bir şey beklemiyorduk. Endişe içindeyiz. Bir an önce bulunması için herkesten yardım bekliyoruz dedi.

Aramaların sürdüğünü belirten Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş ise Şenol Süzme, mahallemizde sevilen, sayılan bir kişi. 5 gün önce ortadan kaybolmuş. Arıyoruz ancak kendisiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlamadık. Kendisinin hala hayatta olduğunu düşünüyoruz. Görenlerin jandarmaya, ailesine veya muhtarlığımıza ulaşmasını rica ediyoruz diye konuştu.