KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI - Haberler

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KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta özellikle dik yokuşlarda çıkmaya çalışan otomobiller ilerlemekte güçlük çekti.

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta özellikle dik yokuşlarda çıkmaya çalışan otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Bazıları da kaza yapmaktan kurtulamadı. Bir sürücü ise otomobilden inmek isterken düştü.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda araçlar güçlükle ilerledi. Şişli ve Beşiktaş'ta özellikle dik yokuşlardan çıkamayan otomobiller yolda kaldı. Bazıları da kaza yaparak durabildi. Yolda patinaj çeken otomobiller vatandaşlar tarafından itildi. Dik yokuşlardan inen vatandaşlar ise duvarları tutarak inmek zorunda kaldı. Bir sürücü de aracından inerken düştü. O anlar ise kameralara yansıdı.

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

KİMİ DÜŞTÜ KİMİ İSE YOLDA KALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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