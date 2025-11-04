Haberler

Kimberly Guilfoyle, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Olarak Göreve Başladı

ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'a güven mektubunu sunarak resmi görevine başladı. Guilfoyle, Yunanistan'ı hayal kırıklığına uğratmayacağını vurguladı.

Guilfoyle, başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine giderek, Cumhurbaşkanı Tasulas'a güven mektubunu sundu.

Burada kısa bir konuşma yapan Guilfoyle, "ABD'yi de Yunanistan'ı da hayal kırıklığına uğratmayacağım." dedi.

Resmi olarak görevine başlayan Guilfoyle, Cumhurbaşkanlığının hemen ardından Dışişleri Bakanlığına geçerek, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de Guilfoyle'yi yarın kabul etmesi planlanıyor.

Geçmişte ABD'deki bir haber kanalında televizyonculuk yapan Guilfoyle, San Francisco ve Los Angeles'ta savcılık da yaptı.

Guilfoyle, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık kampanyasında danışman olarak görev aldı.

