Son dakika! SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu - Haberler

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Son dakika! SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturduGüney Kore - İran: 2-0Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve...

SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

Güney Kore - İran: 2-0

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 9'uncu maçında Güney Kore sahasında İran'ı konuk etti. Seoul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Güney Kore rakibini 45+2'nci dakikada Heung-Min Son ve 63'üncü dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Güney Kore, aldığı galibiyetle rakibinin 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79'uncu dakikada yerini Ji-Soo Park'a bıraktı. Öte yandan İran'da da Kayserisporlu Majid Hosseini, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Son dakika! SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

Son dakika! SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

Son dakika! SPOR Kim Min-Jae'li Güney Kore kazanarak liderlik koltuğuna oturdu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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