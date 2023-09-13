Kim Milyoner Olmak İster Para Ödüllerini Arttırdı
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi. ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.
ARTAN ÖDÜL MİKTARLARININ ARDINDAN YENİ PARA AĞACI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;