Kim Milyoner Olmak İster Para Ödüllerini Arttırdı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi. ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.

ARTAN ÖDÜL MİKTARLARININ ARDINDAN YENİ PARA AĞACI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;