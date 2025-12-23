Haberler

Kuzey Kore lideri Kim, turizm bölgesindeki otellerin açılışına kızıyla katıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Ju Ae ile birlikte ülkenin kuzeydoğusundaki Samjiyon turizm bölgesinde açılan beş oteli ziyaret etti. Bu etkinlik, önümüzdeki yıl planlanan parti kongresi öncesinde ekonomik ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan turizm bölgesindeki otellerin açılışına kızı Ju Ae ile katıldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim ve kızı Ju Ae'nin, Çin sınırına yakın Samjiyon turizm bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

Haberde, Kim ve kızıyla, Samjiyon turizm bölgesinde hafta sonunda hizmete giren 5 oteli gezdiği kaydedildi.

Kim'in ziyaretinin, gelecek yıl yapılması planlanan kritik parti kongresi öncesinde ülkenin ekonomik ilerlemesini öne çıkarmayı amaçladığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Kore lideri Kim'in son bir ayda çok sayıda tesis ve fabrikanın açılışına da katıldığı vurgulandı.

Kore İşçi Partisinin 9'uncu Kongresi'nin 2026 yılında düzenlenmesi beklenirken kongrede, 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
