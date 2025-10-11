Kim Jong-un, Orduya 'Yenilmez Bir Güç' Olma Çağrısında Bulundu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya "yenilmez bir güç" haline gelme çağrısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da iktidardaki Kore İşçi Partisinin kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Kutlamalara, Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam'ın da aralarında bulunduğu yabancı konuklar katıldı.

Tören kapsamında, ülkenin yeni geliştirdiği ve ABD ana karasını vurma kapasitesine sahip olduğu iddia edilen "Hwasong-20" kıtalar arası balistik füzesi ilk kez kamuoyuna gösterildi.

Kuzey Kore lideri Kim, törende yaptığı konuşmada, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdünü yineledi.

Ülkenin egemenliğinin "yalnızca güçle" savunulabileceğini ve güvence altına alınabileceğini vurgulayan Kim, orduya "yenilmez bir güç" haline gelme çağrısında bulundu.

Kim'den "Rusya ile ilişkileri daha da geliştirme" mesajı

Kim, askeri geçit törenine katılmak üzere Kuzey Kore'ye gelen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Medvedev'in ziyaretini memnuniyetle karşılayan Kim, bunun Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.