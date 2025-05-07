Kim Jong-un, Mühimmat Üretim Kapasitesini Artırma Talebinde Bulundu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesindeki mühimmat üretim tesislerini ziyaret ederek, top mermisi üretim kapasitesinin artırılmasını talep etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, savunma sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek tesisler ve mühimmat üretimlerine ilişkin bilgi aldı.

Kim, tesislerin modernizasyonundan "büyük memnuniyet" duyduğunu belirterek, top mermisi üretim kapasitesinin hızla artmasının orduya katkısının büyük olduğunu kaydetti.

"Silahlı kuvvetlerin muharebe gücünü artırmaya katkı sağlamak üzere daha fazla top mermisi üretilmesi" gerektiğini vurgulayan Kim, topçu gücünün güçlendirilmesinin ordunun muharebe verimliliğini artırdığını ve savaş hazırlıklarını mükemmelleştirdiğini ifade etti.

Kim, ayrıca, fabrika ziyaretlerinde, mühimmat sanayi başta olmak üzere ulusal ekonominin diğer alanlarının üretim ve teknik kapasitesini artırmak amacıyla "daha akıllı, yüksek hızlı, hassas ve çok işlevli makine üretim ekipmanları" geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kore liderinin top mermisi üretimini artırma isteği ve topçu gücünün güçlendirilmesine vurgusunun, ülkenin Rusya'ya mühimmat ve asker desteğinin devamına işaret olabileceği belirtiliyor.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini bildirmişti.