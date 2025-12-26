Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füze ve top mermisi üretimi hakkında bilgi edinmek için ülke genelindeki büyük mühimmat fabrikalarını teftişe çıktı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkenin silah endüstrisi tesislerini gezmeye çıktı.

Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarına ziyaretlerde bulundu ve yılın 4'üncü çeyreğindeki füze ve top mermisi üretimine ilişkin rapor aldı.

Tesislerin 2025 hedeflerini yerine getirmesini memnuniyetle karşılayan Kim, gelecek yılın üretim planlarında da mühimmatın operasyonel anlamda geliştirmesine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Kim, üretim kapasitesini daha da genişletmek için tesislerin teknik altyapısının dengeli şekilde güçlendirilmesinin de gerekli olduğunu ifade etti.

Yeni üretim ve modernizasyon planlarının, gelecek yıl yapılması öngörülen parti kongresinin gündeminde olacağını kaydeden Kim, füze ve top mermisi üretim sektörünün "savaş caydırıcılığını artırmada son derece önemli olduğunu" söyledi.

Kore İşçi Partisi'nin 2026'da düzenlenmesi beklenen 9'uncu Kongresi'nde 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.