Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki büyük mühimmat fabrikalarını teftiş etti

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füze ve top mermisi üretimini gözden geçirmek üzere ülke genelindeki büyük mühimmat fabrikalarını ziyaret etti. Fabrikaların 2025 hedeflerini memnuniyetle karşılayan Kim, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni üretim planlarının gelecekteki parti kongresinde ele alınacağını belirtti.

