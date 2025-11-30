Haberler

Kim Jong-un Hava Kuvvetlerine Yeni Stratejik Askeri Unsurlar Vereceğini Açıkladı

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hava Kuvvetlerinin 80. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, yeni stratejik askeri unsurların verileceğini ve Hava Kuvvetlerinin nükleer savaş caydırıcılığında önemli rol oynayacağını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "yeni stratejik askeri unsurlar" verilecek Hava Kuvvetlerinin önemli görev üstleneceğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore lideri Kim, Hava Kuvvetlerinin 80. kuruluş yıl dönümünü kızı Ju-ae ile birlikte kutladı.

Kim, burada yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetlerinin "nükleer savaş caydırıcılığının uygulanmasında önemli rol üstleneceğini" belirtti.

Hava Kuvvetlerine yeni stratejik askeri unsurlar verileceğini ve Hava Kuvvetlerinin önemli görev üstleneceğini kaydeden Kim, bu kuvvetlerin ülkenin hava sahasına yönelik her türlü "casusluk eylemi ve olası askeri provokasyonları kararlılıkla püskürtmesi ve kontrol etmesi" gerektiğini söyledi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerine sağlanacak stratejik unsurların detaylarına yer verilmedi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un paylaştığı fotoğraflarda Kim'in, insansız hava araçları ve mobil füze rampaları dahil çeşitli askeri teçhizatları incelediği görüldü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
