Kim Jong-un, Denizaşırı Operasyonlarda Hayatını Kaybeden Askerleri Andı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, denizaşırı operasyonlara katılan komutanlara madalya verdi, hayatını kaybeden askerleri andı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülkenin denizaşırı operasyonlarına katılan ordu mensuplarına ödül vermek ve hayatını kaybeden askerleri anmak için başkent Pyongyang'da tören yapıldı.

Törene katılan komutanlara kahramanlık madalyası veren Kim, hayatını kaybeden askerlerin fotoğraflarının asıldığı anıtın önüne çiçek bıraktı.

Kim, törende yaptığı konuşmada, "kurşun ve bomba yağmuruna rağmen başka bir ülkenin ölüm kalım savaşında" yer alan askerlerine teşekkür etti.

Operasyonlarda hayatını kaybeden askerleri anan Kim, onları bu törende bir araya getiremediği için "pişmanlık duygusunu bastıramadığını" söyledi.

Rusya ile Kuzey Kore, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını Haziran 2024'te imzalamıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), nisanda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını kaydetmişti.