Kim Jong-un'dan Orduda Savaş Hazırlıkları İçin Köklü Değişim Talimatı

Kim Jong-un'dan Orduda Savaş Hazırlıkları İçin Köklü Değişim Talimatı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordunun hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirmesi için köklü bir değişim başlatmasını istedi. Kim, savaşta zafere ulaşmanın her daim hazır olmaktan geçtiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordudan savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" başlatmasını isteyerek, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un haberine göre Kim, ordunun hava tatbikatına katıldı.

Kim, yeni hava savunma ve saldırı sistemlerinin test edildiği tatbikatta orduya seslendi.

Savaşta zafere ulaşmanın "her daim hazır bulunmaktan" ve "kendini savaşa ve siyasi eğitime adamaktan" geçtiğini söyleyen Kim, ordunun tüm birliklerinden, savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" meydana getirmelerini istedi.

Kim, orduya, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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