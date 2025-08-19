Kim Jong-un'dan ABD ve Güney Kore'ye Nükleer Silahlanma Çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına tepki göstererek, ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması gerektiğini ifade etti. Kim, tatbikatın düşmanca bir tutum olduğunu savundu ve nükleer silahlanmanın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, ülkesinin Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinin silah sistemlerinin testlerini inceledi.

Burada açıklama yapan Kim, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adlı geniş kapsamlı ortak tatbikatıyla ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savundu.

Kim, bu tatbikat aracılığıyla ABD ve Güney Kore'nin "savaş başlatma niyetini gösterdiğini" öne sürerek, "güvenlik nedeniyle ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması gerektiğini" belirtti.

ABD ve Güney Kore dün, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlatmıştı.

Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
