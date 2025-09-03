Kim Jong-un, Çin'deki Askeri Geçit Törenine Katıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'deki askeri geçit törenine katılarak ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinlikte boy gösterdi.

Kim, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Pyongyang'dan özel zırhlı trenle Çin'e geldi.

Çin devlet medyasınca paylaşılan video ve fotoğraflarda, Kuzey Kore liderinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin sol tarafında durduğu görüldü.

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider oldu.

Kuzey Kore'de Kim ailesinin üçüncü neslinden Kim, böylece ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinliğe katılmış oldu.

Arşiv kayıtlarına göre Kim, ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmış değil.

Kızı da heyette

Kuzey Kore heyetinde, Kim'in 12 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Kim Ju Ae, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve bazı üst düzey yetkililer yer aldı.

Kim Ju Ae'nin, dünya liderlerinin katıldığı büyük bir toplantıda yer alması, uluslararası basında "Kim'in halefi" olarak değerlendirilmesine yol açtı.

Kim'in büyükbabası, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung, ilk kez 1959'da Pekin'de bir askeri geçit törenine katılmıştı.

Seul ile "nadir" temas

Yonhap ajansına göre, tören kapsamında Pekin'de bulunan Güney Kore Parlamento Başkanı Woo Won-shik, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi.

Güney Kore basınında bu görüşme, Seul ve Pyongyang yönetimi temsilcilerini bir araya getiren "nadir" bir temas olarak nitelendirildi.

Önceki yurt dışı ziyaretleri

Kim, 2011'de Kuzey Kore liderliği görevine başlaması sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapmıştı.

2018'de 3 kez Çin'e, birer kez Güney Kore ve Singapur'a giden Kim, 2019'da birer kez Çin, Vietnam, Rusya ve Güney Kore'yi ziyaret etmişti.

Kim, 2023'te Rusya'ya ve 2-3 Eylül'de de Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ocak 1984 doğumlu Kim Jong-un, 2011 yılından beri uluslararası arenada Kuzey Kore lideri olarak tanımlanıyor.

Törenler

Tarihi meydandaki geçit töreni kapsamında Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor.

Törene, Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus dahil 30'a yakın ülkenin lideri katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da töreni protokol tribününden izledi.

Çin'deki bu törenlere, Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım oldu.