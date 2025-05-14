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Kim Jong-un, Askeri Tatbikat ile Savaş Hazırlığını Vurguladı

Kim Jong-un, Askeri Tatbikat ile Savaş Hazırlığını Vurguladı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, düzenlenen özel kuvvetler taktiksel askeri tatbikatında ordunun savaş hazırlığını önceliklendirdi. Tatbikata katılan Kim, ordunun en önemli görevinin 'savaşa tam hazırlık' olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün düzenlenen özel kuvvetler taktiksel askeri tatbikatına katılım göstererek, ordunun en kritik görevinin "savaşa tam hazırlık" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, özel kuvvetler tarafından dün taktiksel askeri tatbikat düzenlendi.

Söz konusu tatbikata katılan Kim, tatbikatın yapıldığı tesiste incelemelerde bulundu.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Kim, Kuzey Kore ordusunun en kritik görevinin "savaşa tam hazırlık" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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