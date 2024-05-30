Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı belirtildi.
Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kilyos açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, "KEGM-8" hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.