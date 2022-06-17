Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." bilgisi verildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Rumeli Kilyos Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title