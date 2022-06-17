Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." bilgisi verildi. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel Rumeli Kilyos Güncel Haberler

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