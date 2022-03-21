Kilo vermek için başladı milli takıma seçildi

Hatay'da fazla kilolarından kurtulmak ve öz güven eksikliğini gidermek için 2 yıl önce boksa başlayan Sema Üçyıldız, elde ettiği başarılarla milli takıma davet edilmenin mutluğunu yaşıyor.

Kiloları nedeniyle içine kapanık olan Sema Üçyıldız, boksla ilgilenen ablasının tavsiyesiyle 2 yıl önce spor yapmaya başladı. Hem kilo vermek hem de arkadaş edinmek amacıyla başladığı boksta her geçen gün kendini geliştiren 17 yaşındaki Sema, 126 kilodan 106 kiloya kadar düştü.

Kısa zamanda verdiği kilolar ve elde ettiği başarılarla kendine olan güveni artan Sema, 31 Ocak-6 Şubat'ta Adana'da gerçekleştirilen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda Türkiye birinciliği elde etti.

Kazandığı başarıyla dikkati çeken Sema, milli takım kampına davet edildi.

-"Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya"

Sema Üçyıldız, AA muhabirine, boks sayesinde hayatının daha güzel hale geldiğini söyledi. Yaklaşık iki yıldır boks yaptığını aktaran Sema, şöyle konuştu:

"Bu spora başlamadan önce kendime olan güvenim yoktu. İnsanlarla olan iletişimim çok zordu. Bir gün ablam, 'Gel seni de götüreyim, hem kilo verirsin hem de öğrenirsin.' dedi. Bulunduğum ortamı çok sevdim ve o günden bu yana hep devam ettim. Çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay yapılan turnuvada +81 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına çağırıldım, bu çok güzel bir gurur. Öncesinde çok değişik bir hayat yaşarken, şu an bunları yaşamak oldukça sevindirici bir duygu. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."

Antrenör Cemal Dağlıoğlu da Sema'nın katıldığı ilk resmi müsabakada derece elde ettiğini belirtti.

Sema'nın çok çalışarak her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlatan Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz hafta sporcumuza milli takım kampına katılma daveti geldi. Orada başarılı olur ve milli takım kampında performansını yükseltebilirse bu yıl İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etme şansına sahip olacak." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Sema'nın çalışma azmiyle çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını kaydetti.