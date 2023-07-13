Konya'da dil düşürme yöntemiyle girdikleri evlerden binlerce liralık para ve ziynet eşya çalan 4 hırsızlık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplamda 38 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kilitli olmayan kapıları dil düşürme yöntemiyle açıp hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

KONYA - Konya'da dil düşürme yöntemiyle girdikleri evlerden binlerce liralık para ve ziynet eşya çalan 4 hırsızlık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplamda 38 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Tezcan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kilitli olmayan kapıları aparat kullanıp dil düşürme yöntemiyle açarak eve giren hırsızlık şüphelileri, evden 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 170 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Polis ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Aliya İzzet Begoviç Caddesinde şüphelilerin bulunduğu aracı tespit etti. 3'ü kadın 4 şüpheli kısa süreli kovalamaca sonrası ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.D. ve G.M. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplamda 38 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilen şüphelilerin, il dışından geldikleri ve Konya'daki hırsızlığın ardından başka illere yöneldikleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri uyarıyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri dil düşürme yöntemiyle hırsızlıkların önüne geçilmesi için vatandaşları dışarı çıkacakları zaman ev ve iş yerlerinin kapılarını kilitleyip çıkmaları için uyarmaya devam ediyor. Kapıların kilitlenmemesi hırsızların işini çok daha kolay hale getiriyor diye de vurgulandı.