Kilit Operasyonunda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı - Haberler

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Kilit Operasyonunda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilit Operasyonunda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Komando Piyade Güncel Haberler

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