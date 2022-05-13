Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2) - Haberler

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, araziye teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 13 Mayıs 2022 şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel