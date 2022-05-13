Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, araziye teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, araziye teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 13 Mayıs 2022 şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar, Piyade, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title