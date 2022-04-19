Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit - Haberler

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Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şeit olduğunu açıkladı.

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şeit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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