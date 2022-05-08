'KİLİT KAVŞAK'TA TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR - Haberler

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'KİLİT KAVŞAK'TA TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RAMAZAN Bayramı ve hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüşüyle birlikte, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluştu.

RAMAZAN Bayramı ve hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüşüyle birlikte, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı izni ile ile hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönen vatandaşlar, kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale-Ankara karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını ulaşıma kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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