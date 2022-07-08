'KİLİT KAVŞAK'TA BAYRAM TRAFİĞİ - Haberler

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'KİLİT KAVŞAK'TA BAYRAM TRAFİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu.

Kırıkkale'de bayram trafiği dün başladı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bugün de yoğunluk oluşturdu. Ankara-Kırıkkale yolunun kent girişi bölgesinde, sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluktan dolayı sürücüler, 50-60 kilometre hızla ilerlerken, zaman zaman trafik, durma noktasına geliyor. Yolda kazalar da olurken, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.

Öte yandan güzergahta denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Kırıkkale Güncel Haberler

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