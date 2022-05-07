'Kilit kavşak' Kırıkkale'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.

Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında düzenlenen etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolculara haftayla bilgi veren Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Denetimde, araçlardaki çocuklara ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.

Tekbıyıkoğlu, denetimin ardından gazetecilere, Kırıkkale'nin kara yolları açısından çok önemli konumda yer aldığını belirterek, 43 ilin güzergahının buradan geçtiğini söyledi.

Bu açıdan kara yollarının Kırıkkale'deki faaliyetlerini çok önemsediklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Mayısın ilk cumartesi günü Türkiye'de 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanır. Bugün bayramın ardından dönüş trafiğinin halen canlı olduğu Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındayız. Burada sürücülerimize bilgi verdik, eksiği olanlara da telkinde bulunuldu. Bu yılki Karayolu Trafik Haftası'nın önceliği de yayalar. Bu konuda da yayalara gerekli bilgilendirmeleri yaptık."

Sivas'ta polis kıyafetli öğrencilerle uygulama yapıldı

Öte yandan, gün dolayısıyla Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, yaya geçidinde araçlar durdurulduktan sonra trafik polisi kıyafeti giyen çocuklarla yolun karşına geçti.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra çocuklara kırmızı düdük, balon ve boyama kitabı hediye etti. Meydanda kurulan trafik parkurunda ise akülü araçlarla çocuklara güvenli sürüş eğitimi verildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Ayhan, "Bugün, aynı saatte merkezde ve tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimizle bu farkındalığı oluşturmak için bir araya geldik. Etkinliler hafta boyunca devam edecek. Bu tür etkinliklerle trafikte can ve mal güveliğinin önemini de aktarmış oluyoruz." dedi.