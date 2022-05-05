"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor - Haberler

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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

KIRIKKALE - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kilometrelerce oluşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece yarısına kadar trafik yoğunluğu sürdü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Ankara-Samsun kara yolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşurken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında olduğu gözlemlendi. Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kavşaklarda çalışmalarını sürdürdü. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Yerel, Güncel, Haberler

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