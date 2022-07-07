'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı (2) TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, Ankara- Kırıkkale yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. Burak CAN/ KIRIKKALE, Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel Kurban Bayramı Kırıkkale Güncel Haberler

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