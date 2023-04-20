'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu başladı.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatiline çıkanlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Akşam saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı. Zaman zaman kazaların da meydana geldiği yolda polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Kontrol noktalarında denetimler artırıldı. Ekipler ayrıca sürücülere, emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.